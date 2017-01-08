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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда из Киева в Запорожье

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда из Киева в Запорожье

Киев • УНН

 • 11321 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 8 января. УНН. Для улучшения обслуживания пассажиров назначены дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити + № 736/735 Киев - Запорожье - Киев, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ОАО "Укрзализныця".

Так,  поезд будет курсировать из Киева и Запорожья 17, 21, 24, 28 и 31 января 2017, по вторникам и субботам.

Со станции Киев - Пассажирский отправление поезда в 14:49 и прибытие в Запорожье в 21:57.

Поезд будет делать остановки на станциях им. Т. Шевченко (16: 55-16: 56), Знаменка-Пасс. (17:56-17:57), Александрия (18:26-18:27), Пятихатки-Пасс. (19:12-19:13), Днепродзержинск-Пасс. (г.Каменское) (19:58-19:59), Днепропетровск-Гол. (г.Днепр) (20:25-20:35).

В обратном направлении из Запорожья поезд будет отправляться в 22:58 и прибывать в Киев в 06:10, с остановками на станциях Днепропетровск-Гол. (г. Днепр) (00:19-00:29), Днепродзержинск-Пасс. (г.Каменское) (00:55-00:57), Пятихатки-Пасс. (01:46-01:47), Александрия (02:30-02:31), Знаменка-Пасс. (02:58-02:59), им. Т. Шевченко (04:00-04:01).

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