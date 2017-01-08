"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда із Києва до Запоріжжя
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 8 січня. УНН. Для покращення обслуговування пасажирів призначено додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 736/735 Київ — Запоріжжя — Київ, повідомляє УНН-Центр із посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.
Так, з потяг курсуватиме з Києва та Запоріжжя 17, 21, 24, 28 та 31 січня 2017 року, по вівторках та суботах.
Зі станції Київ — Пасажирський відправлення поїзда о 14:49 та прибуття до Запоріжжя о 21:57.
Поїзд робитиме зупинки на станціях ім. Т. Шевченка (16:55-16:56), Знам’янка-Пас. (17:56-17:57), Олександрія (18:26-18:27), П’ятихатки-Пас. (19:12-19:13), Дніпродзержинськ-Пас. (м. Кам’янське) (19:58-19:59), Дніпропетровськ-Гол. (м. Дніпро) (20:25-20:35).
У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд вирушатиме о 22:58 та прибуватиме до Києва о 06:10, із зупинками на станціях Дніпропетровськ-Гол. (м. Дніпро) (00:19-00:29), Дніпродзержинськ-Пас. (м. Кам’янське) (00:55-00:57), П’ятихатки-Пас. (01:46-01:47), Олександрія (02:30-02:31), Знам’янка-Пас. (02:58-02:59), ім. Т. Шевченка (04:00-04:01).