"Укроборонпром" не имеет связей с компаниями из РФ - Омельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. “Укроборонпром” не имеет связей с компаниями из РФ. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил первый заместитель генерального директора “Укроборонпрома” Сергей Омельченко, передает УНН.
По его словам, “Укроборонпром” существенно продвинулся вперед в вопросе импортозамещения. Он также отметил, что концерн не заключал договора с компаниями из РФ.
“Укроборонпром” контрабандой не занимается и не занимался“, — отметил он и добавил, что никаких нарушений законодательства нет.
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Как сообщал УНН, с 2014 года правоохранителям передали более 370 материалов с признаками правонарушений, выявленных “Укроборонпромом”.
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