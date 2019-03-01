"Укроборонпром" не имеет связей с компаниями из РФ - Омельченко

По его словам, “Укроборонпром” существенно продвинулся вперед в вопросе импортозамещения. Он также отметил, что концерн не заключал договора с компаниями из РФ.

“Укроборонпром” контрабандой не занимается и не занимался“, — отметил он и добавил, что никаких нарушений законодательства нет.

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Как сообщал УНН, с 2014 года правоохранителям передали более 370 материалов с признаками правонарушений, выявленных “Укроборонпромом”.

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