З 2014 року правоохоронцям передали понад 370 матеріалів з ознаками правопорушень, виявлених “Укроборонпромом”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Перший заступник генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” Сергій Омельченко повідомив, що з 2014 по 2018 роки до правоохоронних органів було передано понад 370 матеріалів, які мають ознаки правопорушень, і були виявлені “Укроборонпромом”, передає УНН.
"Укроборонпром” надав усі запитувані матеріали органам слідства і не чинив жодних перешкод для здійснення процесуальної діяльності слідчими, які розслідують згадані кримінальні справи. Протягом 4 років, починаючи з 2014 року і по кінець 2018 року, було передано до правоохоронних органів більше 370 матеріалів, які свідчать про ознаки тих або інших правопорушень чи злочинів, що вчинялися, і виявлялися у сфері нашої відповідальності концерну”, - розповів Омельченко.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України передала частину матеріалів кримінального провадження щодо схем із фіктивною закупівлею деталей для виробництва української зброї Національному антикорупційному бюро ще 2017 року.
Крім того, у ГПУ запевнили, що підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні вручать протягом лічених днів.