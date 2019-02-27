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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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С 2014 года правоохранителям передали более 370 материалов с признаками правонарушений, выявленных "Укроборонпромом"

С 2014 года правоохранителям передали более 370 материалов с признаками правонарушений, выявленных "Укроборонпромом"

Киев  •  УНН

 • 7534 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Первый заместитель генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко сообщил, что с 2014 по 2018 годы в правоохранительные органы было передано более 370 материалов, имеющих признаки правонарушений, и были обнаружены "Укроборонпромом", передает УНН.

"Укроборонпром" предоставил все запрашиваемые материалы органам следствия и не совершал никаких препятствий для осуществления процессуальной деятельности следователями, которые расследуют упомянутые уголовные дела. В течение 4 лет, начиная с 2014 года и по конец 2018 года, были переданы в правоохранительные органы более 370 материалов, свидетельствующих о признаках тех или иных правонарушений или преступлений, которые совершались, и оказывались в сфере ответственности концерна", - рассказал Омельченко.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины передала часть материалов уголовного производства в отношении схем с фиктивной закупкой деталей для производства украинского оружия Национальном антикоррупционном бюро еще 2017 .

Кроме того, в ГПУ заверили, что подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине вручат в течение считанных дней.

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