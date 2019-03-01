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“Укроборонпром” не має зв‘язків з компаніями з РФ — Омельченко

“Укроборонпром” не має зв‘язків з компаніями з РФ — Омельченко

Київ • УНН

 • 10123 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. “Укроборонпром” не має зв‘язків з компаніями з РФ. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив перший заступник генерального директора “Укроборонпрому” Сергій Омельченко, передає УНН.

За його словами, “Укроборонпром” суттєво продвинувся вперед в питанні імпортозаміщення. Він також наголосив на тому, що концерн не укладав договори з компаніями з РФ.

“Укроборонпром” контрабандою не займається і не займався", — наголосив він і додав, що жодних порушень законодавства немає.

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Як повідомляв УНН, з 2014 року правоохоронцям передали понад 370 матеріалів з ознаками правопорушень, виявлених “Укроборонпромом”.

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