"Укрнафта" пробурила самую глубокую за 8 лет скважину
Киев • УНН
"Укрнафта" пробурила скважину глубиной 4520 метров, которая стала самой глубокой за 8 лет. Объект уже дает 65 тонн нефти и 21,5 тыс. кубометров газа в сутки.
«Укрнафта» пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние 8 лет скважину. Фактическая глубина объекта 4520 метров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Как указано в сообщении, после перфорации горизонта в интервале 4481,5 - 4472,5 метров получили фонтанирующий приток нефти и газа.
«По состоянию на 3 ноября дебит нефти составлял 65 тонн в сутки, газа - 21,5 тыс кубометров в сутки», - отметил директор ПАО „Укрнафта“ Сергей Корецкий.
Скважина была запланирована как разведывательная, цель - вскрыть залежи визейских отложений.
Строительство произошло с опережением графика, несмотря на значительную глубину, сложные геологические условия и вызовы военного времени.
Благодаря капремонтам скважин «Укрнафта» дополнительно получила более 5 тысяч тонн нефти3 октября 2024, 13:04 • 13702 просмотра