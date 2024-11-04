"Укрнафта" пробурила самую глубокую за 8 лет скважину

«Укрнафта» пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние 8 лет скважину. Фактическая глубина объекта 4520 метров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Как указано в сообщении, после перфорации горизонта в интервале 4481,5 - 4472,5 метров получили фонтанирующий приток нефти и газа.

«По состоянию на 3 ноября дебит нефти составлял 65 тонн в сутки, газа - 21,5 тыс кубометров в сутки», - отметил директор ПАО „Укрнафта“ Сергей Корецкий.

Скважина была запланирована как разведывательная, цель - вскрыть залежи визейских отложений.

Строительство произошло с опережением графика, несмотря на значительную глубину, сложные геологические условия и вызовы военного времени.

Благодаря капремонтам скважин «Укрнафта» дополнительно получила более 5 тысяч тонн нефти