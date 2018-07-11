"Укргаздобыча" разорвало соглашение о совместной деятельности с "Карпатыгаз" в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Стокгольмском арбитраже АО "Укргаздобыча" разорвало с ООО "Карпатыгаз" договор о совместной деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГД, передает УНН.
"После длительного судебного разбирательства Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма принято частичное решение (partial award) по делу по иску АО "Укргаздобыча" к ООО "Карпатыгаз", Misen Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаз") о расторжении договора о совместной деятельности (СД)", - рассказали в пресс-службе компании.
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Указанным решением, пояснили в УГД, суд расторг договор СД, чем удовлетворил одно из требований АО "Укргаздобыча".
"Суд установил, что договор СД был нарушен как Misen Enterprises AB (не полностью внесена доля в СД, только 3,9 млн долл. с 12,5 млн долл.), так и ООО "Карпатыгаз", которое не поставило предусмотренные договором измерительные станции", - отметили в компании.
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Поэтому, добавили в УГД, договор СД расторгнут из-за изменения обстоятельств и невозможности продолжать СД.