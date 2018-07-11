“Укргазвидобування” розірвало угоду про спільну діяльність з “Карпатигаз” у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Стокгольмському арбітражі АТ “Укргазвидобування” розірвало з ТОВ “Карпатигаз” договір про спільну діяльність. Про це йдеться у повідомленні прес-служби УГВ, передає УНН.
“Після тривалого судового розгляду Арбітражним інститутом торгової палати Стокгольма прийнято часткове рішення (partial award) у справі за позовом АТ „Укргазвидобування“ до ТОВ „Карпатигаз“, Misen Enterprises AB (Швеція, акціонер „Карпатигаз“) про розірвання договору про спільну діяльність (СД)”, — розповіли у прес-службі компанії.
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Зазначеним рішенням, пояснили в УГВ, суд розірвав договір СД, чим задовольнив одну з вимог АТ “Укргазвидобування”.
“Суд встановив, що договір СД було порушено як Misen Enterprises AB (не повністю внесена частка в СД, лише 3,9 млн дол. із 12,5 млн дол.), так і ТОВ „Карпатигаз“, яке не поставило передбачені договором вимірювальні станції”, — зазначили у компанії.
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Тому, додали в УГВ, договір СД розірвано через зміну обставин і неможливість продовжувати СД.