"Укрэнерго" будет привлекать кредиты для сбалансирования рынка электроэнергии

Это поможет повысить уровень расчетов на рынке электроэнергии, в частности, и обеспечить выполнение Меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику, отмечают в ведомстве.

"Привлечение кредитных средств - это один из нетарифных инструментов урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, который позволяет избежать резкого одномоментного роста тарифа на передачу электроэнергии", - сообщили в пресс-служба ведомства.

В Минэнерго отмечают, что удалось стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Подписание Меморандума с производителями и инвесторами в ВИЭ и принятия соответствующего закона позволило снизить "зеленый" тариф и способствовало значительному повышению уровня расчетов с производителями из ВИЭ. На сегодня расчеты за электроэнергию из альтернативных источников составляют: за август - 100%, за сентябрь - более 80%.