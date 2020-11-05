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"Укренерго" залучатиме кредити для збалансування ринку електроенергії

"Укренерго" залучатиме кредити для збалансування ринку електроенергії

Київ • УНН

 • 11753 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вчора, 4 листопада нардепи підтримали законопроект, який у разі прийняття, дозволить надати державні гарантії НЕК “Укренерго” для залучення кредитних коштів державних банків на пільгових умовах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Це допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання Меморандуму із інвесторами у “зелену” енергетику, наголошують у відомстві.

“Залучення кредитних коштів — це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії”, - повідомили в пресслужбі відомства.

В Міненерго зазначають, що вдалося стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Підписання Меморандуму з виробниками і інвесторами у ВДЕ та прийняття відповідного закону дозволило знизити “зелений” тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ. На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел складають: за серпень — 100%, за вересень — понад 80%.

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