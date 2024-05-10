Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры

Несмотря на прошлогодние повреждения инфраструктуры и влияние девальвации гривны, НЭК "Укрэнерго" объявила о доходе в 83 млрд грн и выходе в прибыль. Также компания погасила 24 млрд грн своих долгов перед контрагентами. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Мы получили доход в размере 83 миллиарда гривен. Прибыль при этом составила около 400 миллионов в противовес убытку в прошлом году. И эта прибыль получена несмотря, вопреки тому, что в 2023 году, как вы знаете, были достаточно значительные повреждения нашей инфраструктуры - отметил Кудрицкий.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго", на финансовых результатах сказывается определенная девальвация гривны относительно иностранных валют, потому что многие долговые обязательства "Укрэнерго" деноминированы в долларе и в евро.

"Несмотря на все это, несмотря на необходимость самой масштабной ремонтной кампании для магистральных сетей в истории, мы смогли получить эту, хоть и умеренную, но прибыль. Очень важно, что мы смогли погасить более 24 миллиардов гривен долгов нашим контрагентам", - подчеркнул он.

Кудрицкий указал, что благодаря репутации "Укрэнерго" смогли привлечь донорские средства не только для восстановления сетей, а также и для расчета по своим долгам.

"Также эти средства пошли в основном электростанциям, которые получили соответствующий ресурс в течение 2023 года и первого квартала 2024 года на восстановление, на подготовку к отопительному сезону 2023-2024 года" - добавил он.

Напомним

Как указывали в Укрэнерго, ситуация, которая сейчас есть в энергосистеме, не самая сложная, но летом нужно ждать новых вызовов, которые касаются дефицита мощности из-за повреждений.