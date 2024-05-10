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Укренерго звітує про прибуток та погашення боргів попри пошкодження інфраструктури

Укренерго звітує про прибуток та погашення боргів попри пошкодження інфраструктури

Київ • УНН

 • 26205 перегляди

Незважаючи на пошкодження інфраструктури та девальвацію гривні, НЕК "Укренерго" оголосила про 83 млрд грн доходу, 400 млн грн прибутку та погасила 24 млрд грн боргів перед контрагентами у 2023 році.

Попри торішні пошкодження інфраструктури та вплив девальвації гривні НЕК "Укренерго" оголосила про дохід у 83 млрд грн і вихід у прибуток. Також компанія погасила 24 млрд грн своїх боргів перед контрагентами. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Ми отримали дохід у розмірі 83 мільярди гривень. Прибуток при цьому склав близько 400 мільйонів на противагу збитку в минулому році. І цей прибуток отриманий незважаючи, всупереч тому, що в 2023 році, як ви знаєте, були досить значні пошкодження нашої інфраструктури

- зазначив Кудрицький.

За словами голови правління НЕК "Укренерго", на фінансових результатах позначається певна девальвація гривні щодо іноземних валют, тому що багато боргових зобов'язань "Укренерго" деноміновано в доларі і в євро.

"Незважаючи на все це, незважаючи на необхідність наймасштабнішої ремонтної кампанії для магістральних мереж в історії, ми змогли отримати цей, хоч і помірний, але прибуток. Дуже важливо, що ми змогли погасити більше 24 мільярдів гривень боргів нашим контрагентам", - наголосив він.

Кудрицький вказав, що завдяки репутації "Укренерго" змогли залучити донорські кошти не тільки для відновлення мереж, а також і для розрахунку за своїми боргами.

"Також ці кошти пішли в основному електростанціям, які отримали відповідний ресурс протягом 2023 року і першого кварталу 2024 року на відновлення, на підготовку до опалювального сезону 2023-2024 року" - додав він.

Нагадаємо

Як вказували в Укренерго, ситуація, яка зараз є в енергосистемі, не найскладніша, але влітку потрібно чекати на нові виклики, які стосуються дефіциту потужності через пошкодження.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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