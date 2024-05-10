Укренерго звітує про прибуток та погашення боргів попри пошкодження інфраструктури
Київ • УНН
Незважаючи на пошкодження інфраструктури та девальвацію гривні, НЕК "Укренерго" оголосила про 83 млрд грн доходу, 400 млн грн прибутку та погасила 24 млрд грн боргів перед контрагентами у 2023 році.
Попри торішні пошкодження інфраструктури та вплив девальвації гривні НЕК "Укренерго" оголосила про дохід у 83 млрд грн і вихід у прибуток. Також компанія погасила 24 млрд грн своїх боргів перед контрагентами. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Ми отримали дохід у розмірі 83 мільярди гривень. Прибуток при цьому склав близько 400 мільйонів на противагу збитку в минулому році. І цей прибуток отриманий незважаючи, всупереч тому, що в 2023 році, як ви знаєте, були досить значні пошкодження нашої інфраструктури
За словами голови правління НЕК "Укренерго", на фінансових результатах позначається певна девальвація гривні щодо іноземних валют, тому що багато боргових зобов'язань "Укренерго" деноміновано в доларі і в євро.
"Незважаючи на все це, незважаючи на необхідність наймасштабнішої ремонтної кампанії для магістральних мереж в історії, ми змогли отримати цей, хоч і помірний, але прибуток. Дуже важливо, що ми змогли погасити більше 24 мільярдів гривень боргів нашим контрагентам", - наголосив він.
Кудрицький вказав, що завдяки репутації "Укренерго" змогли залучити донорські кошти не тільки для відновлення мереж, а також і для розрахунку за своїми боргами.
"Також ці кошти пішли в основному електростанціям, які отримали відповідний ресурс протягом 2023 року і першого кварталу 2024 року на відновлення, на підготовку до опалювального сезону 2023-2024 року" - додав він.
Нагадаємо
Як вказували в Укренерго, ситуація, яка зараз є в енергосистемі, не найскладніша, але влітку потрібно чекати на нові виклики, які стосуються дефіциту потужності через пошкодження.