Украину признали бенефициаром экспортных возможностей на мировом рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Продолжительное время топовым игроком на мировом рыке курятины является Бразилия. Но в силу неких событий в 2018 году страна ослабила позиции, чем воспользовалась Украина, передает УНН со ссылкой на Bord Bia.
В прошлом году экспорт бразильской курятины упал по ряду причин. Среди них — сокращение списка бразильских поставщиков курятины Саудовской Аравией и ЕС, антидемпинговые меры, предпринятые в отношении Бразилии Китаем.
На ухудшение ситуации немедля отреагировала Украина, заменив в некоторых странах бразильскую курятину отечественной, сообщает издание.
“Сокращение бразильского экспорта дало значительные возможности некоторым экспортерам. Украина была основным бенефициаром”, — указывает Bord Bia.
Помимо Украины, экспорт курятины нарастили латиноамериканские страны — Чили и Аргентина.
“От ослабления позиций Бразилии выиграл также Таиланд”, — пишет издание.
По итогам 2018 года экспорт курятины увеличили в целом США и ЕС. Америка взяла ориентир на Кубу, Тайвань и Африку, ЕС — на Юго-Восточную Азию, Филиппины и Вьетнам.
Напомним, Польша на днях сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.