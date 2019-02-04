Україну визнали бенефіціаром експортних можливостей на світовому ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Тривалий час топовим гравцем на світовому рику курятини є Бразилія. Але в силу деяких обставин у 2018 році країна послабила позиції, чим скористалася Україна, передає УНН з посиланням на Bord Bia.
Торік експорт бразильської курятини впав з низки причин. Серед них - скорочення списку бразильських постачальників курятини Саудівською Аравією і ЄС, антидемпінгові заходи, вжиті щодо Бразилії Китаєм.
На погіршення ситуації негайно відреагувала Україна, замінивши у деяких країнах бразильську курятину вітчизняною, повідомляє видання.
"Скорочення бразильського експорту дало значні можливості деяким експортерам. Україна була основним бенефіціаром", - вказує Bord Bia.
Крім України, експорт курятини наростили латиноамериканські країни - Чилі і Аргентина.
"Від ослаблення позицій Бразилії виграв також Таїланд", - пише видання.
За підсумками 2018 року експорт курятини збільшили в цілому США і ЄС. Америка взяла орієнтир на Кубу, Тайвань і Африку, ЄС - на Південно-Східну Азію, Філіппіни і В'єтнам.
Нагадаємо, Польща днями повідомила, що їх курятина дорожче української, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.
Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.