Украину сегодня накроют грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На большинстве территории Украины во вторник прогнозируются грозы, в прикарпатских областях - сильные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 24 июля днем в Украине грозы, утром и днем в прикарпатских областях - сильные дожди", - сообщили в ведомстве.
При этом, по данным синоптиков, 24 июля в большинстве районов южных и Кировоградской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве во вторник пройдут грозы и кратковременные дожди.
В Киевской области днем 24 июля, как ожидается, также будет гроза.
Напомним, дожди в Украине будут идти до конца недели.