Україну сьогодні накриють грози
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На більшості території України у вівторок прогнозуються грози, у прикарпатських областях - сильні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 24 липня вдень в Україні грози, вранці та вдень у прикарпатських областях - сильні дощі", - повідомили у відомстві.
При цьому, за даними синоптиків, 24 липня у більшості районів південних та Кіровоградської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві у вівторок триватимуть грози та короткочасні дощі.
У Київській області вдень 24 липня, як очікується, також буде гроза.
Нагадаємо, дощі в України йтимуть до кінця тижня.