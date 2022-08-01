Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 2 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Завтра, 2 августа, в большинстве областях Украины будут кратковременные дожди, грозы и град. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"В Украине, кроме большинства западных областей, кратковременные дожди, грозы, на юге и востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Детали
Ветер будет преимущественно северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на Закарпатье до 30°.
Погода в Киевской области
2 августа прогнозируют кратковременный дождь, местами будет гроза. Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°. По области ночью 13-18°, днем 23-28°.