Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 2 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Завтра, 2 серпня, у більшості областях України будуть короткочасні дощі, грози та град. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"В Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Вітер буде переважно північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°.
Погода на Київщині
2 серпня прогнозують короткочасний дощ, місцями буде гроза. Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°. По області вночі 13-18°, вдень 23-28°.