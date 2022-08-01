Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 2 серпня

Цитата

"В Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Вітер буде переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°.

Погода на Київщині

2 серпня прогнозують короткочасний дощ, місцями буде гроза. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°. По області вночі 13-18°, вдень 23-28°.