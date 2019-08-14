Украину накроет чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В ближайшие дни в Украине будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях, 15-19 августа в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине в среду, 14 августа, продолжатся дожди на западе, воздух местами прогреется до 33 градусов тепла.