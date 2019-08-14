Україну накриє надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Найближчими днями в Україні переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській областях, 15-19 серпня у центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні у середу, 14 серпня, продовжаться дощі на заході, повітря місцями прогріється до 33 градусів тепла.