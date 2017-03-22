Украинцам, летящим в США, запретят перевозить в салоне электронику
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С 24 марта для украинцев будут действовать новые правила авиационной безопасности, согласно которым на прямых рейсах в США, Канаду и Великобританию нельзя перевозить электронику. Об этом говорится в сообщении аэропорта "Киев" (Жуляны), передает УНН.
"С 24 марта 2017 года на прямых рейсах в США, Канаду и Великобританию теперь нельзя перевозить электронику: ноутбуки, планшеты, фото- и видео-камеры, электронные книги. Эти электронные устройства нужно сдавать в багаж. С собой в самолет можно брать только смартфон размером не более 16 см х 9,3 см х 1,5 см ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет действует на всех прямых рейсах в США и Канаду с Queen Alia International, Amman, Jordan, Cairo International Airport, Egypt, Ataturk Airport, Istanbul, Turkey, King Abdulaziz International, Jeddah, Saudi Arabia, King Khalid International, Riyadh, Saudi Arabia, Kuwait International Airport, Kuwait, Mohammed V International, Casablanca, Morocco, Hamad International, Doha, Qatar, Dubai International, United Arab Emirates, Abu Dhabi International, United Arab Emirates
Кроме того перевозить электронику запрещено на всех прямых рейсах в Соединенное Королевство Великобритании из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса, Саудовской Аравии.
Как сообщал УНН, аэропорт "Киев" закроют в мае на 10 дней из-за ремонта.