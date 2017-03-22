Українцям, які летять в США, заборонять перевозити в салоні електроніку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З 24 березня для українців діятимуть нові правила авіаційної безпеки, згідно з якими на прямих рейсах до США, Канади і Великобританії не можна перевозити електроніку. Про це йдеться в повідомленні аеропорту “Київ” (Жуляни), передає УНН.
“З 24 березня 2017 року на прямих рейсах до США, Канади і Великобританії тепер не можна перевозити електроніку: ноутбуки, планшети, фото- і відео-камери, електронні книги. Ці електронні пристрої потрібно здавати в багаж. Із собою до літака можна брати тільки смартфон розміром не більше 16см х 9,3см х 1,5 см”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заборона діє на всіх прямих рейсах до США і Канади з Queen Alia International, Amman, Jordan, Cairo International Airport, Egypt, Ataturk Airport, Istanbul, Turkey, King Abdulaziz International, Jeddah, Saudi Arabia, King Khalid International, Riyadh, Saudi Arabia, Kuwait International Airport, Kuwait, Mohammed V International, Casablanca, Morocco, Hamad International, Doha, Qatar, Dubai International, United Arab Emirates, Abu Dhabi International, United Arab Emirates
Крім того перевозити електроніку заборонено на всіх прямих рейсах до Об’єднаного Королівства Великобританії з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Туніса, Саудівської Аравії.
Як повідомляв УНН, аеропорт “Київ” закриють у травні на 10 днів через ремонт.