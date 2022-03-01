Украинцам показали отметки, по которым можно распознать врага
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Фонд "Вернись живым" показал, по каким отметкам можно распознать врага. Об этом сообщаетУННсо ссылкой на страницу фонда в Facebook.
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"Заметили в своем городе или селе вражескую технику? Увидели, как по вашим лесам, огородам и полям бегут перепуганные россияне? Окликнули подозрительным людям на улице "паляниця", а они начали убегать? Помогите нашим спецназовцам уничтожать оккупантов! Сообщайте о перемещении вражеской военной техники и личного состава", — говорится в сообщении.
Сообщить о враге можно в такой способ:
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уязвимые места вражеской техники, по которым можно бить коктейлями Молотова.