Украинцам показали отметки, по которым можно распознать врага

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"Заметили в своем городе или селе вражескую технику? Увидели, как по вашим лесам, огородам и полям бегут перепуганные россияне? Окликнули подозрительным людям на улице "паляниця", а они начали убегать? Помогите нашим спецназовцам уничтожать оккупантов! Сообщайте о перемещении вражеской военной техники и личного состава", — говорится в сообщении.

Сообщить о враге можно в такой способ:

Обратите внимание на опознавательные знаки (как на рисунке ниже);

Зафиксируйте время и место перемещения;

По возможности сфотографируйте то, что увидели;

Напишите боту спецназовцев: https://www.findokupant.com

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уязвимые места вражеской техники, по которым можно бить коктейлями Молотова.