Українцям показали позначки, за якими можна розпізнати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Фонд "Повернись живим" показав, за якими позначками можна розпізнати ворога. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку фонду у Facebook.
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"Помітили у своємі місті чи селі ворожу техніку? Побачили, як вашими лісами, городами і полями біжать перелякані росіяни? Гукнули підозрілим людям на вулиці "паляниця", а вони почали тікати? Допоможіть нашим спецпризначенцям знищувати окупантів! Повідомляйте про переміщення ворожої військової техніки та особового складу", — ідеться у повідомленні.
Повідомити про ворога можна у такий спосіб:
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних сил України показав вразливі місця ворожої техніки, по яким можна бити коктейлями Молотова.