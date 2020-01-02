Украинам дали прогноз относительно магнитных бурь в январе

Согласно данным лаборатории, 14 и 15 января, ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), однако уже к концу месяца ожидается спокойная магнитосфера.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Напомним, в Украине синоптики дали прогноз на январь.