Українцям дали прогноз щодо магнітних бурь у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Перша половина січня буде спокійною, а вже у середині місяця очікується слабка магнітна буря, прогнозують астрономи з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає УНН.
Згідно з даними лабораторії, 14 та 15 січня, очікується слабка магнітна буря (рівень G1), проте вже до кінця місяця очікується спокійна магнітосфера.
Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.
Нагадаємо, в Україні синоптики дали прогноз на січень.