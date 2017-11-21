Украинец признан лучшим футболистом сезона Первой лиги Казахстана

Для выявления лидера ПФЛК провела опрос среди руководителей клубов, главных тренеров, а также капитанов. Как следствие триумфальную победу с большим отрывом праздновал 34-летний украинский полузащитник Артем Касьянов - 54 балла.

В ближайших преследователей Бошко Ступича и Ибраева Сабирхана по 16 пунктов.

"Мне очень приятно одержать победу в такой номинации. Впервые становлюсь лучшим футболистом. Сезон для меня состоял тяжелым, но и очень интересным. Советов, смогли вернуться в Премьер-Лигу. Приложил к этому все силы", - заявил победитель номинации.

Стоит отметить, что за Касьянов забил 7 голов за сезон в Первой лиге Казахстана.

Добавим также, уроженец Луганской области сыграл 7 сезонов за "Сталь", затем выступал за донецкий "Металлург", "Харьков", "Черноморец", "Металлист".