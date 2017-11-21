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Українця визнано найкращим футболістом сезону Першої ліги Казахстану

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Професійна футбольна ліга Казахстану представила результати голосування в номінації - Найкращий гравець Першої ліги 2017 року (другий за силою чемпіонат Казахстану), повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.

Для виявлення лідера ПФЛК провела опитування серед керівників клубів, головних тренерів, а також капітанів. Як наслідок тріумфальну перемогу з великим відривом святкував 34-річний український півзахисник Артем Касьянов – 54 бали.
У найближчих переслідувачів Бошко Ступіча та Ібраєва Сабірхана по 16 пунктів.

"Мені дуже приємно одержати перемогу в такій номінації. Вперше становлюсь кращим футболістом. Сезон для мене складався важким, але і дуже цікавим. Рад, що змогли повернутися в Прем'єр-Лігу. Приклав до цього усі сили", - заявив переможець номінації.

Варто зазначити, що за Касьянов забив 7 голів за сезон в Першій лізі Казахстану.

Додамо також, уродженець луганської області відіграв 7 сезонів за "Сталь", потім виступав за донецький "Металург", "Харьків", "Чорноморець", "Металіст".

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