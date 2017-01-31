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Украинцев предупредили о заблокированных дорогах в Греции из-за протестов фермеров

Украинцев предупредили о заблокированных дорогах в Греции из-за протестов фермеров

Киев • УНН

 • 6646 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Из-за акций протестов греческих фермеров заблокировано движение транспорта на основных дорогах северной части Греции и пунктах пропуска через границу с соседними странами. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

В частности, заблокировано движение автотранспорта через пункт пропуска "Эвзоны" на греко-македонской границе. В этом направлении открытым остается проезд через пункт пропуска "Дайран".

В регионе Серрес Греческой Республики есть попытки заблокировать пункт пропуска "Промохонас" на греко-болгарской границе и перекрыть автодорогу Салоники-Серрес. Периодически ограничения движения происходят на трассе "Эгнатия" в районе пункта пропуска на греко-албанской границе "Кристаллопиги".

Перекрыто движение в обоих направлениях в районе центрального заезда к международному аэропорту "Македония" в г.Салоники. Сейчас проезд в аэропорт осуществляется с объездной дороги через старую трассу Салоники-Неа Муданья.

В Департаменте консульской службы рекомендовали украинцам быть внимательными во время путешествий в указанные регионы Греции, следить за сообщениями компетентных органов и планировать свои поездки с учетом протестных акций в упомянутых регионах страны.

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