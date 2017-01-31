Українців попередили про заблоковані дороги у Греції через протести фермерів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Через акції протестів грецьких фермерів заблоковано рух транспорту на основних дорогах північної частини Греції та пунктах пропуску через кордон з сусідніми країнами. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
Зокрема, заблоковано рух автотранспорту через пункт пропуску “Евзоні” на грецько-македонському кордоні. У цьому напрямку відкритим залишається проїзд через пункт пропуск “Дайрані”.
У регіоні Серрес Грецької Республіки є спроби заблокувати пункт пропуску “Промохонас” на грецько-болгарському кордоні та перекрити автошлях Салоніки-Серрес. Періодично обмеження руху відбуваються на трасі “Егнатія” в районі пункту пропуску на грецько-албанському кордоні “Кристаллопігі”.
Перекрито рух в обох напрямках у районі центрального заїзду до міжнародного аеропорту “Македонія” в м.Салоніки. Наразі проїзд до аеропорту здійснюється з об’їзної дороги через стару трасу Салоніки-Неа Мудан’я.
У Департаменті консульської служби рекомендували українцям бути уважними під час подорожей у зазначені регіони Греції, стежити за повідомленнями компетентних органів та планувати свої поїздки з урахуванням протестних акцій у згаданих регіонах країни.