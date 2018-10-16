Украинцев предупредили о вспышке аллергии

По всей территории Украины температура будет выше 20 градусов до четверга-пятницы 18-19 октября, а потому продолжится и незначительное пыления злаков.

Основным же провокатором симптомов останутся споры альтернарии - их концентрации все еще будут подниматься выше клинически значимого порога по всей Украине.



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Кроме альтернарии, в воздухе будет много аллергенного епикокума, стемфилиума и аскоспор. Их количество будет расти из-за осенней прохлады и во время осадков которые во Львове и Тернополе прогнозируют 21 октября в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно - 20-го, в Ивано-Франковске - 20 и 21 октября.

Не забывайте, что концентрации спор самые высокие в лесах, парках и у водоемов, а поэтому избегайте прогулок в этих местах, если есть симптомы аллергии.



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