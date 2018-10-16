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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63732 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116861 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124849 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164606 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151703 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139941 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130170 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178093 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118281 просмотра

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Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Киев  •  УНН

 • 21334 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Бабье лето еще на неделю (15-22 октября) продолжит пыления амброзии на Западе, Юге, Юго-Востоке и в Закарпатье, но концентрации аллергенного пыльцы будут низкими. От симптомов поллиноза могут страдать жители Черновцов, Ужгорода, Херсона, Николаева, Кропивницкого, Одессы, Днепра, Запорожья, Донецка, Мариуполя, Кривого Рога, Симферополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

По всей территории Украины температура будет выше 20 градусов до четверга-пятницы 18-19 октября, а потому продолжится и незначительное пыления злаков.

Основным же провокатором симптомов останутся споры альтернарии - их концентрации все еще будут подниматься выше клинически значимого порога по всей Украине.

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Кроме альтернарии, в воздухе будет много аллергенного епикокума, стемфилиума и аскоспор. Их количество будет расти из-за осенней прохлады и во время осадков которые во Львове и Тернополе прогнозируют 21 октября в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно - 20-го, в Ивано-Франковске - 20 и 21 октября.

Не забывайте, что концентрации спор самые высокие в лесах, парках и у водоемов, а поэтому избегайте прогулок в этих местах, если есть симптомы аллергии.

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