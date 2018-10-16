Украинцев предупредили о вспышке аллергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Бабье лето еще на неделю (15-22 октября) продолжит пыления амброзии на Западе, Юге, Юго-Востоке и в Закарпатье, но концентрации аллергенного пыльцы будут низкими. От симптомов поллиноза могут страдать жители Черновцов, Ужгорода, Херсона, Николаева, Кропивницкого, Одессы, Днепра, Запорожья, Донецка, Мариуполя, Кривого Рога, Симферополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
По всей территории Украины температура будет выше 20 градусов до четверга-пятницы 18-19 октября, а потому продолжится и незначительное пыления злаков.
Основным же провокатором симптомов останутся споры альтернарии - их концентрации все еще будут подниматься выше клинически значимого порога по всей Украине.
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Кроме альтернарии, в воздухе будет много аллергенного епикокума, стемфилиума и аскоспор. Их количество будет расти из-за осенней прохлады и во время осадков которые во Львове и Тернополе прогнозируют 21 октября в Киеве, Виннице, Житомире и Ровно - 20-го, в Ивано-Франковске - 20 и 21 октября.
Не забывайте, что концентрации спор самые высокие в лесах, парках и у водоемов, а поэтому избегайте прогулок в этих местах, если есть симптомы аллергии.
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