Українців попередили про спалах алергії

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Бабине літо ще на тиждень (15-22 жовтня) продовжить пилкування амброзії на Заході, Півдні, Південному Сході та на Закарпатті, але концентрації алергенного пилку будуть низькими. Від симптомів полінозу можуть потерпати жителі Чернівців, Ужгорода, Херсона, Миколаєва, Кропивницького, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Донецька, Маріуполя, Кривого Рогу, Сімферополя.Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.