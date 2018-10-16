Українців попередили про спалах алергії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Бабине літо ще на тиждень (15-22 жовтня) продовжить пилкування амброзії на Заході, Півдні, Південному Сході та на Закарпатті, але концентрації алергенного пилку будуть низькими. Від симптомів полінозу можуть потерпати жителі Чернівців, Ужгорода, Херсона, Миколаєва, Кропивницького, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Донецька, Маріуполя, Кривого Рогу, Сімферополя.Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
По всій території України температура буде вищою 20 градусів до четверга-п’ятниці 18-19 жовтня, а тому продовжиться й незначне пилкування злаків.
Основним же провокатором симптомів залишаться спори альтернарії – їх концентрації все ще підніматимуться вище клінічно значущого порогу по всій Україні.
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Окрім альтернарії, у повітрі буде багато алергенних епікокуму, стемфіліуму та аскоспор. Їх кількість зростатиме через осінню прохолоду та під час опадів які у Львові та Тернополі прогнозують 21, у Києві, Вінниці, Житомирі та Рівному – 20-го, у Івано-Франківську – 20 та 21 жовтня.
Не забувайте, що концентрації спор є найвищими у лісах, парках та біля водойм, а тому уникайте прогулянок у цих місцях, якщо маєте симптоми алергії.
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