Украинские предупредили о штормовой ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По данным Укргидрометцентра, 30 октября в Украине порывы ветра 17-22 м / с, в западных, южных областях и Приазовье местами 25-30 м / с. В связи с этим украинский предупредить об ухудшении погодных условий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
Так, 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 1-6 ° тепла.
Кроме того, 30 октября в Киевской области усиление ветра 17-22 м / с, ночью порывы 25 м / с; временами дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью и днем до 1-6 ° тепла.
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В службе чрезвычайных ситуаций также добавили, что 30 октября в связи с ожидаемыми сильными осадками в Карпатах существует угроза образования селей.
Напомним, в Украине прогнозируют метели и мокрый снег в ближайшие дни.