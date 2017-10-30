Украинские предупредили о штормовой ветер

Так, 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем ​​до 1-6 ° тепла.

Кроме того, 30 октября в Киевской области усиление ветра 17-22 м / с, ночью порывы 25 м / с; временами дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью и днем ​​до 1-6 ° тепла.

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В службе чрезвычайных ситуаций также добавили, что 30 октября в связи с ожидаемыми сильными осадками в Карпатах существует угроза образования селей.

Напомним, в Украине прогнозируют метели и мокрый снег в ближайшие дни.