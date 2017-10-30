Українців попередили про штормовий вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 30 жовтня в Україні пориви вітру 17-22 м/с, в західних, південних областях та Приазов'ї місцями 25-30 м/с. У зв'язку з цим українців попередити про погіршення погодних умов, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, 30 жовтня, починаючи з західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.
Крім того, 30 жовтня у Київській області посилення вітру 17-22 м/с, вночі пориви 25 м/с; часом дощ з переходом у мокрий сніг, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.
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У службі надзвичайних ситуацій також додали, що 30 жовтня у зв'язку з очiкуваними сильними опадами в Карпатах існує загроза утворення селей.
Нагадаємо, в Україні прогнозують хуртовини та мокрий сніг у найближчі дні.