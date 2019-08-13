Украинцев предупредили о самом высоком уровне пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В ряде областей Украины во вторник, 13 августа, ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 13 августа по Украине пройдут дожди.