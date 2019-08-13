Українців попередили про найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У низці областей України у вівторок, 13 серпня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 13 серпня по Україні пройдуть дощі.