Сьогодні по Україні пройдуть дощі

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні у вівторок, 13 серпня, місцями очікуються сильні дощі та грози. Температура повітря вдень підніметься до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"13 серпня у західних, вдень місцями і в Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; у східних та Сумській областях 10-15°; вдень 28-33°.

Нагадаємо, активний атмосферний фронт принесе в Україну похолодання та зливи.

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