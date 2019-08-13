Сьогодні по Україні пройдуть дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні у вівторок, 13 серпня, місцями очікуються сильні дощі та грози. Температура повітря вдень підніметься до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 серпня у західних, вдень місцями і в Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; у східних та Сумській областях 10-15°; вдень 28-33°.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт принесе в Україну похолодання та зливи.