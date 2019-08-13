Сьогодні по Україні пройдуть дощі

"13 серпня у західних, вдень місцями і в Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; у східних та Сумській областях 10-15°; вдень 28-33°.

Нагадаємо, активний атмосферний фронт принесе в Україну похолодання та зливи.