Сегодня по Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Украине во вторник, 13 августа, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 августа в западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; в восточных и Сумской областях 10-15°; днем 28-33°.
Напомним, активный атмосферный фронт принесет в Украину похолодание и дожди.