Украинцев предупредили о самом высоком уровне пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине в понедельник будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, чрезвычайный уровень пожарной опасности в понедельник ожидается и в Киеве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, 27 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 8:00 25 августа, однако, без негативных последствий.
При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах возможно образование селевых потоков, предупредили спасатели.
Как сообщал УНН, согласно прогнозам, аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая.