Українців попередили про найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні у понеділок переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей)", - повідомили у відомстві.
Крім того, надзвичайний рівень пожежної небезпеки у понеділок очікується і в Києві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Водночас, за даними Укргідрометцентру, 27 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у межах Львівської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями на 8:00 25 серпня, однак, без негативних наслідків.
При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гірських районах можливе утворення селевих потоків, попередили рятувальники.
Як повідомляв УНН, згідно з прогнозами, аномальна посуха в Європі призведе до значної втрати врожаю.