Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня 24-26 августа ожидаются субкомфортные погодные условия. Об УНН этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В эти выходные, 24-26 августа, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в гидрометцентре отметили, что субкомфортные погодные условия в пятницу затянутся почти до обеда.
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