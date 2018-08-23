Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на выходных

"В эти выходные, 24-26 августа, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - добавили в пресс-службе.



Кроме того, в гидрометцентре отметили, что субкомфортные погодные условия в пятницу затянутся почти до обеда.

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Как сообщал УНН, синоптики допустили новый рекорд жары в Европе.