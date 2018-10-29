Украинцев предупредили о магнитных бурях в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В ноябре 5 раз ожидаются магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1 и один раз ожидается магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"4, 5, 6, 9, 11 ноября в Украине будут ожидаться магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1. 3 ноября Украина будет ожидаться магнитная буря уровня G1", - говорится в сообщении.
Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.
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По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 года было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.
Кроме того 11 сентября на Земле наблюдалась одна из крупнейших магнитных бурь этого года.
Напомним, ученые заявили об изменении орбиты Земли.