Українців попередили про магнітні бурі у листопаді

"4, 5, 6, 9, 11 листопада в Україні будуть очікуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. 3 листопада Україні буде очікуватися магнітна буря рівня G1", - сказано в повідомлені.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

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За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.



Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь цього року.



Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.