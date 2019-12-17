Украинцев предупредили о густом тумане

"17 декабря утром в большинстве центральных, южных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:



снизить скорость движения;



при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;



держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;



при остановке включить аварийную световую сигнализацию;



избегать резких маневров на дороге.



Напомним, в Украине 17 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха днем поднимется на большинстве территории до 10 градусов тепла, впрочем, на юге и западе - до +16 градусов.