Українців попередили про густий туман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні у вівторок, 17 грудня, очікується туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"17 грудня вранці в більшості центральних, південних та східних областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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Нагадаємо, в Україні 17 грудня очікується погода без опадів, температура повітря вдень підніметься на більшості території до 10 градусів тепла, утім, на півдні та заході - до +16 градусів.