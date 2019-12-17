Сьогодні в Україні до 16 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні у вівторок, 17 грудня, очікується погода без опадів, температура повітря вдень підніметься на більшості території до 10 градусів тепла, утім, на півдні та заході - до +16 градусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"17 грудня в Україні без опадів. Вночі та вранці подекуди туман", - вказали синоптики.
Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини 11-16°.
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