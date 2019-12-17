Сегодня в Украине до 16 градусов тепла

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине во вторник, 17 декабря, ожидается погода без осадков, температура воздуха днем поднимется на большинстве территории до 10 градусов тепла, впрочем, на юге и западе - до +16 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.