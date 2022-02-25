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15 марта, 19:03 • 78918 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119708 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112480 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107042 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94179 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92801 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Украинцев предупредили о фишинговой атаке

Украинцев предупредили о фишинговой атаке

Киев • УНН

 • 160381 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Против украинцев началась фишинговая атака. Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Цитата

"Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Не исключены рассылки подобных сообщений в мессенджеры", - говорится в сообщении.

Детали

Подчеркнули, что вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

"Ни в коем случае не открывайте содержимое таких писем и сообщений!" - предупредили в ВР.

Добавим

НЭК "Укрэнерго" сообщало, что в соцсетях и некоторых СМИ распространяют фейки о том, что в 23:30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Якобы из-за подсоединения нашей энергосети к европейской системе.

Также сообщали, что в связи с DDoS-атакой доступ на сайт НЭК “Укрэнерго” временно ограничен. Сейчас доступ возможен только с мобильных гаджетов.

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