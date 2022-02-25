Украинцев предупредили о фишинговой атаке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Против украинцев началась фишинговая атака. Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
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"Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Не исключены рассылки подобных сообщений в мессенджеры", - говорится в сообщении.
Детали
Подчеркнули, что вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.
"Ни в коем случае не открывайте содержимое таких писем и сообщений!" - предупредили в ВР.
Добавим
НЭК "Укрэнерго" сообщало, что в соцсетях и некоторых СМИ распространяют фейки о том, что в 23:30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Якобы из-за подсоединения нашей энергосети к европейской системе.
Также сообщали, что в связи с DDoS-атакой доступ на сайт НЭК “Укрэнерго” временно ограничен. Сейчас доступ возможен только с мобильных гаджетов.