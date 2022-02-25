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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українців попередили про фішингову атаку

Українців попередили про фішингову атаку

Київ • УНН

 • 160382 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Проти українців почалася фішингова атака. Ворожі сили хочуть отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Цитата

"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголосили, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

"В жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень!!!" - попередили у ВР.

Додамо

НЕК "Укренерго" повідомляло, що в соцмережах та деяких ЗМІ поширюють фейки про те, що о 23:30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через під'єднання нашої енергомережі до європейської системи.

Також повідомляли, що у зв’язку з DDoS-атакою доступ на сайт НЕК “Укренерго” тимчасово обмежено. Зараз доступ можливий лише з мобільних гаджетів.

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