Українців попередили про фішингову атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Проти українців почалася фішингова атака. Ворожі сили хочуть отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Цитата
"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголосили, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
"В жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень!!!" - попередили у ВР.
Додамо
НЕК "Укренерго" повідомляло, що в соцмережах та деяких ЗМІ поширюють фейки про те, що о 23:30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через під'єднання нашої енергомережі до європейської системи.
Також повідомляли, що у зв’язку з DDoS-атакою доступ на сайт НЕК “Укренерго” тимчасово обмежено. Зараз доступ можливий лише з мобільних гаджетів.